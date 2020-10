Marcato maltempo, giorno di allerta arancione sul Piemonte

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Sarà un giorno di maltempo marcato sul Piemonte, con piogge diffuse, localmente forti o molto forti - avvisa Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) su Verbano, Biellese e Canavese. Temporali forti sono previsti anche sulle zone sudoccidentali e appenniniche. Allerta arancione tranne che sull'ovest del Piemonte dove l'allerta è gialla. Le precipitazioni, che continueranno anche nella mattinata di sabato, saranno accompagnate da un deciso rinforzo dei venti da sud.

"Sono attesi allagamenti diffusi, frane superficiali e incremento dei corsi d'acqua minori in particolare dal pomeriggio - prevede Arpa -. nella giornata di sabato interessati anche i corsi d'acqua principali. La quota neve, inizialmente a 2500-2600 metri, si porterà fino a 3000, per poi ridiscendere domani intorno ai 2000 metri.

Le piogge più abbondanti finora sono state registrate nell'Alessandrino, 51.6 mm a Carrega Ligure, a Macugnaga (Vco), 33.6, a Rima-Alto Sermenza (Vercelli), 34.4. Scuole chiuse per precauzione in numerosi comuni della provincia di Alessandria.

(ANSA).