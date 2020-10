Garko a Verissimo, sono stato 11 anni con un ragazzo

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Una storia d'amore durata 11 anni ma sempre tenuta segreta sia perché non era pronto al coming out pubblico sia per questioni legate al lavoro. A raccontarla nel salotto di Verissimo a Silvia Toffanin nella puntata che andrà in onda domani su Canale5, dopo averla anticipate al Grande Fratello Vip, è Gabriel Garko.

"Ho avuto - spiega Garko - la mia prima vera storia d'amore con un ragazzo di nome Riccardo. Sono stato con lui undici anni.

Quattordici anni fa ho rotto gli schemi e mi sono preso una casa lontano da tutti. Io e Riccardo vivevamo insieme, ma era una situazione falsata. Quando venivano a cena gli amici, poi lui alla fine della serata faceva finta di andare via per poi tornare. Quando uscivamo o andavamo in vacanza eravamo sempre in gruppo".

L'attore parla anche della sua storia Eva Grimaldi: "Abbiamo vissuto otto anni insieme. Siamo stati una coppia, forse mancava solo il sesso tra noi. Ci siamo aiutati e sostenuti a vicenda.

L'ho amata tanto, ma non come la gente poteva immaginare e probabilmente, come persona, l'avrei potuta sposare davvero".

Per quanto riguarda i risvolti sulla sua vita professionale Garko rivela: "Sono stato talmente tanto sul set che alla fine mi sono messo addosso un personaggio. Se hai un certo orientamento sessuale non puoi fare questo mestiere, il sistema te lo impone e quindi devi far finta di averne un altro". E ci ritorna in un altro punto dell'intervista: "In casa lo hanno sempre saputo. Poi avevo la convinzione che se avessi dichiarato il mio orientamento non avrei più lavorato. Inoltre, avevo paura che il pubblico potesse sentirsi preso in giro, ma il primo ad essersi preso in giro sono stato io".

Infine sul suo futuro Garko racconta con serenità: "Sto frequentando una persona con cui mi trovo molto bene. È una storia appena iniziata". (ANSA).