Contagi in Piemonte +219, ma un quarto dati 'vecchi'

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Il dato dei nuovi contagi da Coronavirus in Piemonte torna oggi sopra i 200 casi, per la precisione 219, ma "58 sono riallineamenti riferiti alla giornata di ieri", precisa la Regione. Anche oggi il bollettino dell'Unità di crisi riporta un decesso, che porta il totale a 4166.

Cresce il numero dei ricoverati: uno in più in terapia intensiva, ora in totale 13; negli altri reparti+ 14 (totale a 217). I guariti sono 44, mentre 389 pazienti sono "in via di guarigione".

Le persone in isolamento domiciliare sono 2830.

I tamponi diagnostici finora processati sono 732.585 (rispetto a ieri +6539) di cui 403.170 risultati negativi.

