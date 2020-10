Torino Jazz Festival riparte con formula regionale

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Interrotto a marzo a causa della pandemia, il Torino Jazz Festival riparte il 3 ottobre con 16 concerti in 13 Comuni del Piemonte coinvolgendo oltre 40 artisti. Una formula del tutto nuova, che esce dai confini di Torino e invade tutte le province della regione, come per sanare un ferita collettiva.

"Come Fondazione Piemonte dal Vivo - spiega il direttore Matteo Negrin - ci siamo prodigati per il riallestimento del Tjf per fare arrivare al nostro pubblico il jazz durante la fase acuta della pandemia attraverso il web, con la serie 'No panic, that's Jazz'. Ora siamo felici di poter di nuovo presentare un vero cartellone dal vivo grazie al lavoro dei due direttori Diego Borotti e Giorgio Li Calzi e di Fulvio Albano come Consorzio Piemonte Jazz, e al supporto di Fondazione per la Cultura di Torino, al main partner Reale Mutua e agli sponsor Ancos e Confartigianato Imprese.

Il Festival parte il 3 ottobre a Novara, nella basilica di San Gaudenzio con Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura: un dialogo in musica nel segno degli strumenti ad aria e di un lirismo dagli aromi mediterranei per un concerto di grande effetto. (ANSA).