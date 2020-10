Scuola: Usr Piemonte firma accordo con Ordine Psicologi

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - L'Ordine degli Psicologi del Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale (Usr) hanno firmato un accordo per sostenere le scuole del territorio con attività di informazione e formazione di insegnanti, dirigenti scolastici, studenti e famiglie in materia di Covid 19. Un modo per contrastare tutti insieme, e con progetti mirati, lo stress che ha colpito il mondo scolastico nel lockdown, ma anche nella ripresa di questo autunno.

Lo scopo, spiega una nota congiunta, "è favorire la ripresa sia in presenza, sia a distanza, in un'ottica di consapevolezza della gestione del rischio di contagio, incoraggiando la responsabilità attiva".

A questo scopo l'Usr per il Piemonte ha costituito un Tavolo regionale sull'avvio dell'anno scolastico 2020/21 per monitorare gli aspetti logistici e organizzativi delle varie scuole, individuare criticità e adottare misure per permettere, anche con l'aiuto degli psicologi, il riavvio di tutti i percorsi scolastici di tutti gli studenti. (ANSA).