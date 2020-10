Niente pubblico all'Oval, Artissima sarà online

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Niente pubblico quest'anno per Artissima, la fiera italiana dedicata al contemporaneo, prevista dal 5 all'8 novembre, che si svolgerà soltanto online. "Avevamo confermato la volontà di inaugurare la fiera fisica all'Oval di Torion, con 125 gallerie italiane e internazionali - spiega la direttrice Ilaria Bonacossa - ma in un contesto di incertezza globale, i repentini mutamenti di scenario e la conseguente insicurezza che governa le decisioni dei singoli ci costringono a non procedere all'organizzazione di Artissima nel formato canonico e ad immaginare nuove modalità per presentare fisicamente l'arte a Torino". (ANSA).