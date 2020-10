Musei: direzione Piemonte, aperture straordinarie a ottobre

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Considerato il gradimento di pubblico e turisti, anche in questo anomalo periodo segnato dal Covid, la Direzione regionale Musei del Piemonte ha deciso di proseguire in ottobre con l'apertura straordinaria di molti dei suoi beni. A partire dal Palazzo Carignano che accoglierà il pubblico anche nei lunedì 12 e 26 ottobre, dalle 9 alle 14, rendendo così accessibili gli Appartamenti dei Principi tutti i lunedì del mese, mentre il 10 ottobre, in occasione di Terra Madre Salone del Gusto, apertura fino alle 22 con approfondimento sullo sfarzo delle tavole imbandite e del cerimoniale.

Aperture straordinarie anche alla Villa della Regina nelle sere del 9, 16 e 23 fino alle 21.00, per offrire al pubblico l'occasione di ammirare il tramonto; al Castello di Agliè con visite guidate all'Appartamento Reale, e diversi incontri culturali, con la rassegna Scrittori al Castello; all'Abbazia di Vezzolano, al Castello di Racconigi. Inoltre sono aperti, anche i castelli di Moncalieri e Serralunga d'Alba. (ANSA).