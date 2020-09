Torino, sospensione Ztl prorogata di un mese

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Ztl sospesa anche per il mese di ottobre a Torino. Ad annunciarlo, in Commissione consiliare, l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra. Il provvedimento, che era stato adottato a fronte dell'emergenza Covid-19 e che avrebbe dovuto terminare oggi, viene dunque prorogato ancora per un mese in attesa di vedere l'andamento dei dati di traffico.

Resta quindi libero l'accesso al centro città nella fascia oraria fra le 7.30 e le 10.30. L'assessora ha precisato che per chi ha già rinnovato il permesso la validità sarà prolungata per un numero di mesi pari a quelli in cui non è stato utilizzato essendo la Ztl sospesa. (ANSA).