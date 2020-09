Digital Ethics Forum, 'due giorni' sull'etica nel digitale

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Parte domani la seconda edizione del Digital Ethics Forum, due giorni di confronto sui temi dell'etica nella produzione, nella distribuzione e nell'uso delle tecnologie digitali, organizzati da Sloweb in partnership con la Fondazione Gcsec di Poste Italiane e in collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori.

Il Digital Ethics Forum 2020 si svolgerà online, per facilitare le esigenze di distanziamento sociale con panel di conferenze, eventi speciali e assemblea dei soci Sloweb aperta al pubblico. Il Forum, rivolto sia ai professionisti dell'innovazione e delle comunicazioni, sia a studenti e appassionati di tecnologia, prevede un percorso che parte da una più ampia discussione sulla società dell'informazione per arrivare a una sessione di indicazioni pratiche, con l'obiettivo di informare, educare e incoraggiare i partecipanti a lottare per un digitale più equo.

"Con il passaggio forzato allo smart working e alla didattica a distanza, l'insistente proposta di usare tecnologie di tracking, le sempre più frequenti e palesi intrusioni nella privacy a ogni livello è esplosa con forza la domanda di etica nell'uso, nella distribuzione e produzione di prodotti e tecnologie digitali",spiega Pietro Jarre, socio fondatore di Sloweb. "L'arrivo dell'IA a Torino, il sorgere di gruppi di educazione civica digitale, la domanda crescente di controllo collettivo dell'uso dei dati, il nascere di politiche di Corporate Digital Responsibility che accompagnano la direzione Ue in merito, sono segnali che danno speranza, vogliamo diffondere nella società, nelle scuole, nelle aziende" (ANSA).