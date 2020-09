Al via processo Last Banner, 12 gli imputati

(ANSA) - TORINO, 30 SET - È iniziato questa mattina nell'aula 46 del Palagiustizia di Torino il processo ai leader della curva della Juventus. Dodici gli imputati, tra cui il capo storico del gruppo 'Tradizione' Umberto Toia presente all'udienza, nel procedimento 'Last Banner'. Sono accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio, violenza privata ai danni di alcuni tifosi e violenza privata nei confronti della società bianconera ricattata per avere biglietti delle partite all'Allianz Stadium e gestirne poi il bagarinaggio e controllare il merchandising.

A coordinare l'inchiesta i procuratori Patrizia Caputo e Chiara Maina, dopo che la stessa Juventus denunciò i capi dei gruppi ultrà. Nel corso dell'udienza preliminare dello scorso giugno erano già arrivate una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti e due proscioglimenti. A causa di un difetto di notifiche, l'udienza è stata subito rinviata al 4 novembre. Per quel giorno verrà convocato il perito in riferimento alle intercettazioni raccolte durante l'inchiesta.