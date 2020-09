Parole e storie di donne, a Biella ContemporaneA

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Sono più di venti le donne scrittrici, traduttrici, giornaliste, economiste, musiciste, storiche, sociolinguiste e vivaiste che la città di Biella si prepara a ospitare il 10 e 11 ottobre per la prima edizione del festival ContemporaneA. Parole e storie di donne. Uno spazio nato online lo scorso giugno, cresciuto sempre di più e pronto a farsi conoscere, finalmente dal vivo, sempre con la cura di Irene Finiguerra e Barbara Masoni.

Ogni mattina la giornata si apre con la rassegna stampa Giornali a colazione. Sono quattro gli appuntamenti con il Caffè con le ragazze e torna il format Scrittori per scrittrici.

Tra gli autori a raccontare dal vivo il rapporto con la loro scrittrice preferita ci sono Andrea Pomella che con Anni luce nel 2018 è stato finalista nella dozzina del Premio Strega, Simone Tempia, ideatore del personaggio del maggiordomo immaginario Lloyd, capace di trovare una risposta ai dilemmi quotidiani del suo sir, Nicolò Targhetta, scrittore e creatore della pagina Non è successo niente e Raffaele Riba, scrittore e insegnante presso la Scuola Holden. Giovedì 15 ottobre è in programma un ulteriore appuntamento con ContemporaneA: 25 anni di passione per l'arte: dalla Collezione alla Fondazione. Incontro con Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. (ANSA).