Ogr compiono 3 anni, per sempre ingresso libero alle mostre

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Le Ogr, le Officine del futuro, tagliano il traguardo dei primi tre anni di attività con una scelta rivoluzionaria: l'ingresso gratuito per sempre a tutte le mostre da sabato 10 ottobre, per avvicinare all'arte contemporanea nuovi pubblici.

Nel weekend del 10 e 11 ottobre (dalle 10 alle 20) le Ogr - trasformate dalla Fondazione Crt in Officine di sperimentazione, creatività e innovazione - lanciano Continuum: dieci ore di appuntamenti, dal vivo e in streaming, con arte, musica, performance, visite guidate, incontri, attività didattiche e l'inaugurazione della mostra Unseen Stars di Trevor Paglen, curata da Ilaria Bonacossa con Valentina Lacinio: una serie di satelliti, realizzati con gli ingegneri aerospaziali della Nasa, saranno esposti nel Binario 1 delle Ogr Cult fino al 10 gennaio 2021. Si rafforzano le partnership con un ponte digital Torino-Glasgow e la collaborazione con il British Council e si rinnova il sito web www.ogrtorino.it con il tour 3D delle antiche Officine dei treni e la riproduzione in Realtà Aumentata delle Ogr su mobile.

"Inizia una nuova fase delle Ogr, come spazio officina in cui prendono vita progetti che intersecano arte, scienza, tecnologia e creano valore per la collettività nel segno della sostenibilità sociale e ambientale", spiega Massimo Lapucci, direttore generale delle Ogr e segretario generale della Fondazione Crt. "Le Ogr mantengono la caratteristica di officina. e ribadiscono la connotazione di polo culturale inclusivo per avvicinare pubblici diversi al mondo dell'arte", afferma il presidente delle Ogr Fulvio Gianaria. "Continuum è un progetto che racconta e condensa i primi tre anni di attività di Ogr attraverso 10 ore di mostre, performance e musica", spiega Nicola Ricciardi, direttore artistico delle Ogr. (ANSA).