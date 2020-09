Motonautica, Mondiale UIM classe 3D sul Lago Maggiore

(ANSA) - BAVENO, 29 SET - Il Lago Maggiore ospita il Campionato del Mondo UIM Classe 3D di motonautica. Nelle acque antistanti Baveno (VCO), sulla sponda piemontese, l'appuntamento sportivo arricchito da alcune altre prove internazionali e nazionali del Campionato Italiano FIM e dalle gare delle classi Endurance Gruppo B; Honda Offshore; Formula Junior Elite. Oltre 20 gli equipaggi impegnati nelle cinque giornate di gara, da domani a domenica.

"Ci sentivamo in dovere di fare qualcosa per sostenere questo nostro lago che ha conosciuto la sua stagione meno fortunata e che è stata invece sempre la culla di estati generose, come meta prescelta da un turismo d'élite" commenta Andrea Zacchera, congress manager di 'Zacchera Hotels', tra i promotori della competizione. (ANSA).