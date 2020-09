Cento nuovi contagi in Piemonte, due morti

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Sono 2 oggi i morti con Coronavirus in Piemonte, mentre la crescita dei contagi è stata di 100 unità, con 63 asintomatici e un solo caso importato. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 12, mentre negli altri reparti c'è stato un incremento di 13 pazienti, che porta il totale a 193. I casi di guarigione oggi sono 55, altri 364 pazienti sono "in via di guarigione".

Le persone in isolamento domiciliare sono 2527 I tamponi diagnostici finora processati sono 714.369 (rispetto a ieri + 6660) di cui 396.001 risultati negativi. (ANSA).