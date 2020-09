Artemisia in mostra alla National Gallery

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Riunisce 35 opere provenienti da collezioni pubbliche e private di tutto il mondo la prima grande mostra monografica nel Regno Unito dedicata ad Artemisia Gentileschi (1593-1654 circa). Una panoramica completa della carriera della prima donna accolta dall'Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, dall'apprendistato a Roma, agli ultimi 25 anni vissuti tra Napoli e Londra. La mostra è in programma dal 3 ottobre alla National Gallery di Londra e fa parte di un progetto espositivo condiviso tra quest'ultima e Intesa Sanpaolo.

"Riteniamo fondamentale sostenere e promuovere il meglio dell'arte, del patrimonio e della cultura italiana in patria e all'estero - spiega Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo -. Questo è l'impegno quotidiano che portiamo avanti con il Progetto Cultura e le Gallerie d'Italia a Milano, Napoli, Vicenza e prossimamente a Torino, con le straordinarie raccolte d'arte di proprietà, con il programma Restituzioni, grazie al quale in 30 anni di attività abbiamo riportato alla loro originaria bellezza oltre 1500 opere del patrimonio pubblico italiano".

La partnership tra National Gallery e Intesa Sanpaolo permetterà anche di organizzare nel 2022 una mostra alle Gallerie d'Italia, a Napoli, dedicata questa straordinaria artista italiana e al suo rapporto con il Sud Italia. (ANSA).