Riapre a pranzo 'Piano35', formula bistrot con 5 scelte

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Ha riaperto oggi anche a pranzo Piano35, guidato dallo chef stellato Marco Sacco e considerato il ristorante più alto in Italia, al 35/o piano del grattacielo di Intesa Sanpaolo. Formula bistrot, 60 coperti in tutto lungo il perimetro della serra bioclimatica.

"Non vedevamo l'ora di poter riaprire anche a pranzo- spiega Marco Sacco - Il nostro obiettivo è di offrire ai torinesi un luogo dove staccarsi letteralmente da terra, anche solo per un'ora, all'insegna della bellezza e della leggerezza, a un costo accessibile".

Cucina aperta dalle 12.30 alle 14.30 dal lunedì al sabato con possibilità di scegliere tra cinque box (quattro salati e uno dolce) con piatti che vanno dai 6 ai 26 euro.

All'offerta classica si aggiunge il nuovo menù 'Aspettando la sera', un vero e proprio percorso a sorpresa con tre piatti selezionati dai menù serali che verranno serviti su richiesta al costo di 50 euro, bevande escluse.

I tavoli "sono adeguatamente distanziati tra loro per garantire la massima sicurezza e il sistema di aerazione regolato in maniera naturale attraverso uno scambio costante con l'aria esterna". (ANSA).