Meteo: record temperature minime in 46% stazioni Arpa

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Solo tre volte nel mese di settembre, negli ultimi 62 anni, la media delle temperature minime era stata bassa come quella di ieri, 3 gradi, in Piemonte. Lo evidenzia Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Nel 40% delle stazioni meteo di Arpa è stato battuto il record del giorno con la minima più bassa di settembre, quota che arriva al 46% considerando anche i dati di venerdì e sabato. Il primato è stato registrato complessivamente in 132 stazioni. Lo zero termico è sceso a 2000 metri, "valore basso ma non estremo per il periodo, precisa Arpa. (ANSA).