Consiglio per il cuore, Palazzo Lascaris s'illumina di rosso

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, si illimina di rosso per #Giornatamondialeperilcuore, campagna indetta dalla #WorldHeartFederation contro le patologie cardiovascolari, prima causa di morte sul pianeta.

La giornata in Piemonte è promossa dall'Associazione italiana Cuore e Rianimazione 'Lorenzo Greco', che rappresenta in Italia la World Heart Federation. Quest'anno la campagna mondiale, che si svolge nelle condizioni speciali di una pandemia, chiede a tutti di "combattere il virus e far battere il cuore", sottolineando come al tempo del #Covid19 i pazienti con malattie cardiovascolari siano sotto una doppia minaccia: da una parte sono esposti a un maggiore rischio di sviluppare forme gravi del virus, ma al tempo stesso possono anche avere la tendenza a trascurare cure e controlli continui per il loro cuore. (ANSA).