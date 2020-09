Ronaldo, 'con Pirlo Juve sorride, miglioreremo'

(ANSA) - ROMA, 27 SET - "Dopo essere andati in svantaggio sapevamo che la partita di oggi si sarebbe complicata, ma abbiamo conquistato un punto importante. Siamo all'inizio del campionato, con un allenatore nuovo. Ma vedo la squadra attiva, stiamo bene, vedo un futuro molto positivo". Così, dai microfoni di Sky Sport, Cristiano Ronaldo subito dopo il fischio finale di Roma-Juventus, sfida in cui il fuoriclasse portoghese ha realizzato una doppietta.

"Credo che la Serie A si sia rinforzata bene, dall'Inter al Milan fino a noi. E' un campionato più difficile dell'anno scorso", dice ancora CR7. Com si lavora alla Juve con il nuovo allenatore Andrea Pirlo? "E' molto presto ma vedo la squadra molto meglio - risponde Ronaldo -: è più contenta, e lavora sorridendo. Questo è molto importante". (ANSA).