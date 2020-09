Bufere di vento, raffiche a 132 km sopra Sestriere

(ANSA) - TORINO, 26 SET - Bufere di vento anche oggi sulle montagne piemontesi: le stazioni Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato raffiche fino a 132 chilometri all'ora sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), 122 sul Gran Paradiso, 109 a Balme; vento forte anche a Susa, 82kmh, e a Torino, 64.8.

Primi freddi autunnali con minime a -10.8 ai quasi 3000 metri di altitudine di Bardonecchia, in località Sommeiller; -8.3 sopra Giaglione, sempre in Valle di Susa; -8.2 al Colle dell'Agnello, nel Cuneese. La minima nel centro di Torino la scorsa notte è scesa a +9.1.

Il vento foehn dovrebbe attenuarsi nel pomeriggio di oggi.

Nei prossimi giorni il Piemonte non dovrebbe avere episodi di maltempo, ma solo nubi passeggere e nevischio sulle creste di confine. Le temperature risaliranno e lo zero termico, oggi a 1500 metri sull'arco alpino di nord-ovest, si riporterà nei primi giorni della settimana a 3400-3500.

Le prossime piogge - secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) potrebbero cadere tra il 4-6 ottobre.

