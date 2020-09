Toro: Giampaolo 'nessun alibi, contro Atalanta stimolante'

(ANSA) - TORINO, 25 SET - "Non vogliamo prenderci alibi, ma abbiamo lavorato seguendo le regole: abbiamo sostituito qualche esercizio con altro, l'abbiamo preparata al meglio la partita": il tecnico granata, Marco Giampaolo, presenta così la sfida di domani contro l'Atalanta, al termine di una settimana condizionata dalla positività di un giocatore.

"Siamo pronti ad affrontare una squadra forte: giocano insieme da tanti anni, si sono consolidati ma per noi è stimolante - continua il tecnico granata ai microfoni di Torino Channel - e andiamo a vedere chi siamo. Sono contento di giocare questa partita di un livello così alto. Ci potrà dare delle misure sul lavoro che abbiamo fatto, questa partita casca a puntino". A Firenze è stato un Toro a due facce. "Ripeto ciò che avevo già detto: abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi nella ripresa sono uscite anche delle vecchie paure - conclude -.

Abbiamo lavorato sulle cose positive, come i quattro difensori che hanno fatto bene". (ANSA).