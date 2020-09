Torna Swift Heroes, con Spotify,Just Eat e Oxford University

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Swift Heroes, l'evento che celebra Swift, il linguaggio di programmazione ideato da Apple per la creazione di prodotti, servizi e distribuzione dei dati per i propri dispositivi mobile, spegne la sua terza candelina. La formula ideata per Swift Heroes 2020, che si terrà l'1 e 2 di ottobre, in streaming gratuito, è unica nel suo genere e prevede la partecipazione di una folta community internazionale attenta alle nuove tendenze: 16 speaker di primo piano da ogni angolo del pianeta intervengono con talk in streaming gratuiti previa registrazione. Presenti brand prestigiosi quali Spotify, Gett, MongoDB, Just Eat e Oxford University.

Il tutto con una innovativa piattaforma dalle soluzioni ibride, Advento.live, creata da Synesthesia, digital experience company torinese, per organizzare eventi digitali e ibridi con un'elevata componente di interazione con il pubblico. (ANSA).