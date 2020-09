Torino jazz Festival, 10 giorni spettacoli con 200 artisti

(ANSA) - TORINO, 25 SET - E' dedicata soprattutto ai musicisti e ai club, categorie che hanno patito forti danni dalla pandemia, la seconda parte del Torino Jazz Festival in programma dal 2 all'11 ottobre. Lo ha detto la stessa sindaca Chiara Appendino intervenuta oggi alla conferenza stampa spiegando che quest'anno il Tjf è stato diviso in due momenti proprio a questo scopo, oltre a quello di offrire un ricco palinsesto al pubblico.

Questa seconda tranche, composta di 10 giorni di musica su 12 palchi dislocati per la città, per un totale di 50 spettacoli e 200 artisti coinvolti tra musicisti, attori, scrittori e dj, segue infatti quella di agosto, al Combo, molto apprezzata dal pubblico cittadino.

Il cartellone, molto variegato, declina il jazz in tutte le sue forme, dall'afrobeat dei Voodoo Sound Club di Guglielmo Pagnozzi alla musica afro americana, ai maestri dell'elettronica, al jazz strumentale classico. Molte anche le iniziative collaterali come la presentazione del libro 'La storia del jazz' edito da Hoepli, e i concerti Jazz Blitz nei luoghi dell'assistenza e dell'accoglienza come il carcere le Vallette, e 5 masterclass. (ANSA).