Politecnico, lezioni in presenza nella sede di Mondovì

Raffaele Sasso (ANSA) - MONDOVI' (CUNEO), 25 SET - Lezioni tutte in presenza, a partire da lunedì, nella sede decentrata di Mondovì (Cuneo) del Politecnico di Torino. "La grande aula magna ci consente lezioni frontali tutte in presenza - spiega il responsabile della sede, professor Paolo Fino - Ovviamente abbiamo predisposto l'aula per la registrazione e trasmissione on line delle lezioni in caso di numeri ancora maggiori o qualora uno studente dovesse iniziare la quarantena per Covid".

Confermato l'inizio a ottobre del master biennale in 'Industria 4.0', che consentirà a 21 ingegneri di specializzarsi in un percorso attivato in sinergia con Confindustria Cuneo per offrire uno sbocco lavorativo immediato. Sono le aziende a vagliare i curricula degli aspiranti frequentatori del master e a esprimersi sui candidati, in base alle posizioni disponibili presso le loro sedi. Hanno aderito 13 aziende, tutte cuneesi, per 21 posti in tutto. La formazione prevede un giorno di lezione frontale e quattro giorni di stage in azienda. Molte le richieste arrivate anche dall'estero. "Gli ultimi curricula che abbiamo inserito fra i candidati erano tutti di studenti stranieri - conclude il professor Fino -. Un grandissimo risultato per la nostra sede e per la città di Mondovì". (ANSA).