L'economia spiegata con i lego, progetto Museo del Risparmio

(ANSA) - TORINO, 25 SET - I mattoncini lego come strumento educativo per far avvicinare le famiglie ad alcuni contenuti economici e finanziari, in modo semplice e divertente. E' il nuovo progetto promosso dalla Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio con Luciano Canova, economista, docente accademico e formatore Lego Serious Play. L'iniziativa è in collaborazione con il Museo del Risparmio.

Il progetto si rivolge ai bambini fino ai 12 anni che potranno partecipare alle attività con i loro genitori, trasformando così questo momento in un'occasione di apprendimento reciproco replicabile anche a casa.

Il primo laboratorio su prezzi e inflazione è disponibile online al link http://www.feduf.it/container/scuole/legonomia. I successivi laboratori in presenza, Covid 19 permettendo, spazieranno dall'uso responsabile del denaro, all'economia comportamentale fino allo sviluppo sostenibile e saranno condotti il prossimo autunno a Torino presso il Museo del Risparmio, applicando tecniche di didattica ludica e di divulgazione scientifica. (ANSA).