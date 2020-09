Colonnine auto elettriche Sauze d'Oulx, bilancio positivo

(ANSA) - TORINO, 25 SET - E' del tutto positivo il bilancio dell'uso delle nuove colonnine di ricarica per le auto elettriche realizzate a Sauze D'Oulx e in generale nei comuni olimpici. Lo afferma il consigliere delegato ai trasporti, Davide Allemand, che in una nota sottolinea come i tanti turisti che in questa estate difficile hanno raggiunto Sauze e dintorni abbiano fatto un notevole uso delle nuove colonnine.

"Strategicamente - spiega Allemand - avevamo già previsto il posizionamento delle colonnine nelle zone più trafficate e con comodità di accesso. Una scelta che ha dato ottimi frutti, un progetto ben riuscito, partito già nell'estate del 2018 su tutta l'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea quando erano arrivate proposte da parte di operatori privati per l'installazione delle ricariche veicoli elettrici ed ibridi plug-in. A fine 2018 la Giunta dell'Unione Montana aveva poi approvato l'installazione delle ricariche nei sei Comuni dell'Unione Montana Comuni. Un progetto importante - conclude Allemand - in linea con il percorso per la sostenibilità ambientale intrapreso da tempo dal Comune di Sauze d'Oulx (ANSA).