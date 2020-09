Aperta sede cuneese Assocastelli, parte mappatura 250 siti

(ANSA) - TORINO, 25 SET - E' stata ufficialmente inaugurata la sede di Cuneo di Assocastelli, associazione italiana di gestori e proprietari di immobili d'epoca e storici. La sede, ospitata all'interno di un edificio d'epoca, si affaccia sulla centrale Via Roma a poca distanza dal palazzo del municipio cittadino.

La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente nazionale Ivan Drogo Inglese, presidente anche di Assopatrimonio, e del console regionale Enrico Chebello.

La presidenza del club di Cuneo è stata affidata a Renato Dal Sasso, amministratore di Granda Immobiliare. Nel gruppo anche Guido Brondetta amministratore del gruppo Sereno (arredamenti) e Alberto Fantino amministratore della società Fantino (costruzioni).

Nei giorni precedenti si era svolto l'incontro con il sindaco di Cuneo Federico Borgna.

Assocastelli è partner di Film Commission Torino Piemonte per promuovere l'utilizzo degli immobili d'epoca e storici del Piemonte come location e set per le produzioni cinematografiche e televisive.

Grazie all'accordo con MyCicero (gruppo SisalPay) - spiega una nota di Assocastelli - verranno mappati circa 250 siti in provincia di Cuneo (castelli, palazzi e ville) aperti alla fruibilità di ospiti e visitatori. Per realizzare la mappatura verranno coinvolti i giovani laureati e laureandi in Beni Culturali. (ANSA).