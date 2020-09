Mostra del fungo ridotta a causa dell'emergenza Covid

Raffaele Sasso (ANSA) - CEVA (CUNEO), 24 SET - Mostra del fungo in edizione ridotta, a causa del 'Covid, quest'anno a Ceva (Cuneo). Nel fine settimana (sabato 26 e domenica 27 settembre) il Gruppo micologico cebano e il Comune hanno organizzato "aspettando la 60ª edizione della Mostra nel 2021". Sotto il porticato del Municipio verrà allestito uno stand con l'esposizione di materiale didattico e informativo scientifico. Verrà presentato il piatto celebrativo e consegnato il premio "Sentinella Glocal del territorio 2020". In programma anche chiacchierate con micologi e cuochi sul mondo dei funghi.

Domenica la festa dedicata al fungo avrà il suo momento culminante con l'apertura dell'area vendita di funghi, tartufi e prodotti tipici. Sarà sempre presente lo stand del Gruppo micologico. Alle 10,30 si terrà l'incontro "Funghi in cucina e De.co." con l'esperto micologo Aldo Viora, lo chef Paolo Pavarino e la giornalista Paola Scola. A seguire sarà consegnato il premio "Sentinella Glocal del Territorio 2020" a Carlo Grande, per gli itinerari descritti e raccontati nelle pagine regionali dell'inserto 'Giorni d'estate' del quotidiano "La Stampa". (ANSA).