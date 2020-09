cuore riparato senza tagli

(ANSA) - VERCELLI, 24 SET - Un piccolo foro nel cuore di una persona colpita da ictus riparato senza effettuare tagli.

L'intervento all'avanguardia è stato portato a termine all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dal team di Cardiologia diretta da Francesco Rametta. L'operazione si chiama 'chiusura del Pfo', pervietà del foramen ovale, ed è stata eseguita su persone che avevano avuto un ictus cerebrale di natura cardioembolica.

In questi casi, sottolineano dall'ospedale, il coagulo di sangue che fa scatenare l'evento ischemico insorge dal cuore, proprio per la presenza di questo buchino nel setto inter-atriale. "Grazie a questa tecnica - spiega Fabrizio Ugo, responsabile dell'Emodinamica - la sutura diretta del setto avviene per via percutanea, in modalità poco invasiva, evitando l'intervento di cardiochirurgia e l'assunzione di farmaci antiaggreganti per i mesi successivi". Si tratta, aggiunge Rametta, "dei primi casi effettuati con questa tecnica in Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta; questo - sottolinea - è un ulteriore tassello nel programma di attività per qualificare sempre più la nostra Cardiologia".

L'intervento è stato eseguito nella nuova Emodinamica, inaugurata dal governatore Cirio nel 2019, con il supporto di un ecografo di ultimissima generazione. (ANSA).