Ambientalisti contro il nuovo campeggio di Fondotoce

(ANSA) - VERBANIA, 24 SET - Le associazioni ambientaliste protestano nel Vco contro il progetto da 14,5 milionio di euro che prevede la realizzazione di un campeggio stellato, con tanto di nuovo residence e centro sportivo e campo da golf ampliato, nell'area di Fondotoce, tra i Laghi Maggiore e Mergozzo e il fiume Toce. Un presidio è previsto in serata davanti a Palazzo Flaim, dove si riunisce la Commissione Urbanistica del Comune di Verbania per esaminare la richiesta di una società privata, che chiede l'approvazione di una variante al piano regolatore.

Secondo i promotori del progetto, il nuovo campeggio porterà 76mila presenze turistiche in più all'anno nel Verbano. A protestare sono Italia Nostra VCO - Piemonte, Legambiente Baveno, Mountain Wilderness Italia; Comitato per la salvaguardia e la valorizzazione del San Bernardino; Comitato Terre San Giovanni Verbania e Salviamo il Paesaggio Valdossola. (ANSA).