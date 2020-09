Studente di Ivrea in finale alle Olimpiadi di lingua russa

(ANSA) - IVREA (TORINO), 23 SET - Andrea Cordera, studente 17enne del liceo Botta di Ivrea, parteciperà alle finali delle Olimpiadi di lingua russa, un'iniziativa patrocinata dal Ministero dell'Istruzione russo rivolta a tutti gli studenti delle scuole superiori stranieri.

Cordera, residente a Strambino, si era qualificato già ad aprile ma il Covid ha bloccato lo svolgimento delle finali. Una passione, quella per la Russia, nata dai racconti del bisnonno materno, Giuseppe Savoia di Vische, ufficiale di complemento nella campagna di Russia del 1942. Le Olimpiadi mettono in palio una borsa di studio per studiare in Russia. Nel futuro dello studente canavesano, dopo il liceo, ci sarà la facoltà di mediazione linguistica per proseguire la sua passione. (ANSA).