uBroker dona 40 mila euro a onlus torinese BeChildren

(ANSA) - TORINO, 23 SET - Cinquecento chilometri in in bicicletta, per raccogliere fondi da destinare a una onlus dal 17 al 23 Settembre. con partenza da Reggio Emilia e arrivo oggi a Trieste. E' il viaggio solidale di Cristiano Bilucaglia, presidente di uBroker Srl, primaria azienda piemontese del comparto luce e gas, ed Edi Righi, presidente di BeChildren Onlus. A ogni tappa hanno raccolto fondi del progetto di accoglienza promosso dall'Associazione triestina 'ABC', che offre alloggio gratuito alle famiglie non abbienti dei piccoli ricoverati all'Ospedale Pediatrico 'Burlo Garofolo' del capoluogo friulano.

"Sin dalla sua fondazione, - spiega Bilucaglia - 'uBroker' riserva da sempre un occhio di riguardo al versante più disagiato della società: e anche quest'anno, nonostante il Covid-19, siamo riusciti a donare, tra elargizioni liberali dirette nostre e il contributo spontaneo di chi fa giornalmente parte del nostro mondo, la somma di 40mila euro per sostenere le finalità degne di nota di BeChildren Onlus, inclusa l'attenzione speciale riservata a 'La Casa del Dono', progetto encomiabile promosso e sostenuto con forza dall'associazione triestina ABC"- (ANSA).