Musica:'Indiana festival',promosso da Indiependence a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Torna a Torino, dall'1 al 3 ottobre, promossa da Indiependence, la Festa della musica Indipendente, 'Indiana Festival' con una ricca programmazione di concerti negli spazi dell'Associazione Culturale Comala, nell'ex Caserma La Marmora, partner dell'evento insieme a Tilt Music e Border Radio.

Tre i 'superospiti' della quinta edizione del festival, il pluripremiato cantautore che da anni calca i palchi Federico Sirianni, la nuova proposta indipendente dei Santinumi, e Roncea, artista di origine francese cresciuto in Italia, che ha aperto, tra gli altri, i concerti di The National e Artica Monkeys.

Il fil rouge che guida la programmazione del Festival, spiegano i promotori, "è espressione della ricerca e del lavoro di questi anni di Indiependence mirato a recuperare il significato 'originario' della parola indie: un'attitudine, un approccio diretto all'arte non mediato, un luogo in grado di fare incontrare artisti e pubblico, per creare una discontinuità dai contenitori mainstream, un festival 'resistente' nel nome della musica libera" (ANSA).