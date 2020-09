Montagna confermato sindaco Moncalieri al primo turno

(ANSA) - TORINO, 22 SET - Alle elezioni amministrative di Moncalieri, quinto comune piemontese per popolazione, il primo della città metropolitana dopo Torino, si profila una netta vittoria al primo turno del sindaco uscente Paolo Montagna. A metà scrutinio l'esponente Pd raccoglie oltre il 60% dei consensi.

"Ha votato Moncalieri e si è votato per Moncalieri. La grande partecipazione è un successo che va anche oltre le aspettative - commenta all'ANSA - Con il grande risultato cresce anche la nostra responsabilità: l'abbiamo affrontata in questi anni e siamo pronti a continuare. Siamo un modello di esperienza anche del Pd e del centrosinistra. Da qui, da Moncalieri, per Torino e per la Regione noi ci siamo". (ANSA).