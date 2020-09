Domodossola ricorda Geo Chavez, primo trasvolatore della Alpi

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 22 SET - Domodossola ricorda Geo Chavez, primo trasvolatore delle Alpi, a 110 anni dalla sua impresa. Il pilota peruviano, 23 anni, trasvolò la catena alpina a bordo di un monoplano Bleriot. A causa di un cedimento strutturale, precipitò poco prima dell'atterraggio a Domodossola e morì in ospedale quattro giorni dopo.

L'impresa, che appartiene alla storia dell'aviazione, sarà ricordata sabato 26 settembre con una cerimonia rievocativa in Piazza Chavez, alla presenza di Cesare Jordàn, Console generale del Perù a Torino. La cerimonia terminerà in Regione Siberia, a sud di Domodossola, per l'omaggio al cippo posto a ricordo sul luogo dove cadde l'aereo. (ANSA).