Cirio, col recovery Fund in arrivo 8-10mld per il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Il Recovery Plan è la sfida del futuro. Il Piemonte potrebbe avere 8-10 miliardi, più 3 dalla programmazione europea. Una cifra enorme, mai vista per questa regione. Dobbiamo prendere le risorse, spenderle in fretta e fare bene". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, durante il taglio del nastro degli Stati Generali del Lavoro.

"Il Recovery Plan è complicato, dobbiamo unirci. Apprezzo che lo Stato abbiamo messo risorse importanti per gli investimenti, ma mancano le metodologie su come spenderle. E' importante avere le risorse, ma anche sapere come spenderle", ha sottolineato. (ANSA).