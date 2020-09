Calcio: la Juve riaccoglie Morata, 'back in town'

(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Back in town" scrive la Juventus sui propri account social per dare il benvenuto ad Alvaro Morata. L'attaccante, atterrato nella notte all'aeroporto di Torino Caselle, è pronto a ricominciare l'avventura in bianconero: oggi le visite mediche, poi è atteso alla Continassa per la prima sgambata insieme al resto dei compagni. Quattro anni dopo l'addio, lo spagnolo classe 1992 è tornato sotto la Mole e si aggregherà alla formazione di Andrea Pirlo. (ANSA).