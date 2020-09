Sanificazione tarda chiusura seggi, protestano presidenti

(ANSA) - TORINO, 21 SET - La pulizia dei seggi elettorali a Torino, prevista alla chiusura delle 23, ha costretto agli straordinari i presidenti di seggio, che hanno atteso diverse ore l'arrivo degli operatori. A denunciarlo all'ANSA è Roberta Cagnassone, presidente del seggio 476, allestito nelle aule dell'istituto comprensivo Frassati. "A me è andata ancora bene, sono arrivati intorno all'1 - sostiene la presidente - ma so che in altri seggi i colleghi hanno dovuto aspettare ben più a lungo".

Il disservizio è stato messo a verbale e prontamente segnalato anche all'ispettore di zona, che questa mattina si è recato presso la scuola per verificare l'avvenuta sanificazione.

"Il tempo per riposare è stato pochissimo - afferma ancora la presidente di seggio - Capisco l'esigenza di sanificare i locali, e non mi permetto di criticare il personale intervenuto, anche perché per tutto il plesso c'erano appena tre persone.

Forse, però, bisognava organizzare in modo diverso il servizio, a tutela di tutti". (ANSA).