Processo Ream, Appendino in aula tribunale

(ANSA) - TORINO, 21 SET - La sindaca Chiara Appendino, accompagnato dall'avvocato Luigi Chiappero, è arrivata poco dopo le 9.30 al Palagiustizia di Torino per presenziare all'udienza che la vede imputata per il caso Ream. Pochi minuti dopo è entrato nell'aula 42 anche l'assessore comunale al Bilancio, Sergio Rolando, mentre l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana non assisterà all'udienza.

Il processo si riferisce alla mancata posizione al primo bilancio dell'amministrazione di un debito di 5 milioni maturato dalla Città nei confronti della società Ream. I pm hanno chiesto per la sindaca un anno e due mesi. Falso ideologico in atto pubblico e abuso d'ufficio le accuse nei confronti della prima cittadina e del suo assessore. La sentenza è attesa nel pomeriggio. (ANSA).