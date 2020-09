Piazza Duomo nella top mondiale dei ristoranti di verdure

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Piazza Duomo di Alba tra i migliori ristoranti di verdure al mondo. E' il riconoscimento attribuito dalla 'We're Smart Green Guide' nella 19/a edizione dei We're Smart Awards. Il ristorante dello chef Enrico Crippa si è classificato al quarto posto, dietro La Distillerie (Bourlglinster, Lussemburgo), Vrijmoed (Gent. Belgio), Bord'eau (Amsterdam). Nella top un altro ristorante italiano, Joia di Milano, chef Pietro Leeman. Premiato anche Luigi Talgienti di Milano, il migliore nella graduatoria nazionale per "l'approccio innovativo e a combinazioni di gusto eccezionali".

La giuria di We're Smart ha visitato centinaia di ristoranti in tutto il mondo, giudicando in base alla proporzione di frutta e verdura nei menu, ma anche alla creatività culinaria, all'impronta ecologica e alle combinazioni di gusto sorprendenti. "L'Italia è il paese degli ortaggi ed Enrico Crippa ne rappresenta perfettamente lo spirito - spiega Frank Fol, fondatore di We're Smart - E' più che evidente che nelle sue creazioni parte dalla verdura per poi pensare al corretto abbinamento non solo di gusto ma anche nutritivo. Pietro Leeman e il ristorante Joiia incarnanao l'alta cucina vegetariana nel Belpasese." (ANSA).