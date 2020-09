Nasconde cento panetti hashish, arrestato

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Nascondeva dieci chili di hashish nel suo furgone un uomo di origini algerine di 46 anni arrestato per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti dalla polizia a Torino. Fermato per un controllo in corso Trapani, a insospettire gli agenti è stato il suo nervosismo. Durante la perquisizione sono stati scoperti, a bordo del veicolo, ben 100 panetti di hashish, suddivisi in dieci confezioni. (ANSA).