Museo Egizio aderisce a Giornate Europee Patrimonio

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Sabato 26 e domenica 27 settembre il Museo Egizio di Torino aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest'anno al tema dell'educazione con il titolo 'Imparare per la vita'. Ai tanti appassionati l'ente culturale torinese propone percorsi autonomi di visita offrendo gratuitamente un percorso de 'Le Bussole di Carta', i tour tematici per adulti e ragazzi che approfondiscono ciascuno un aspetto inedito della collezione.

Fra i temi proposti, i luoghi classici di un viaggio in Egitto, le grandi scoperte degli esploratori, falsi miti e curiosità sugli antichi egizi e i percorsi dedicati ai più piccoli e alle famiglie di 'Trova l'indizio, scopri l'Egizio'.

Per le due giornate il Museo mantiene le tariffe d'ingresso scontate per tutti, in vigore dall'estate. Per la visita è necessaria la prenotazione online all'indirizzo https://www.ticketlandia.com/m/museo-egizio (ANSA).