Cuneo, via lavori parco urbano più grande d'Italia

(ANSA) - CUNEO, 21 SET - E' intitolato a Ferruccio Parri il nuovo parco urbano di Cuneo, quasi 8 ettari che sorgeranno al posto del prato incolto dell'ex piazza d'Armi, nella parte sud della città. Sarà il più grande d'Italia. Il via al cantiere oggi, con una cerimonia a cui hanno partecipato le aziende appaltatrici - la Balaclava di Cortemilia e Euroambiente di Pistoia -, i progettisti e rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano con bosco, laghetti, aree attrezzate, 3,5 km di piste e 500 nuovi alberi. "Dopo tanti anni di attesa adesso si realizza un sogno: sarà un polo di attrazione per tutta la città, un intervento connesso all'ex caserma Montezemolo tra alcuni mesi, che creerà un'area per eventi e spettacoli", spiega il sindaco e presidente della Provincia di cuneo, Federico Borgna.

Il cantiere avrà anche un belvedere sui lavori e alcuni eventi per renderlo "partecipato", oltre a un sito web apposito (www.parcoparri.it). Tra un mese arriveranno a Cuneo tutti i 500 alberi dalla Toscana e saranno visitabili in un vivaio temporaneo prima di essere piantati.

I lavori dureranno un anno e mezzo. (ANSA).