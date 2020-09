Accordo Politecnico e Ordine Architetti Torino

(ANSA) - TORINO, 21 SET - Rendere più internazionale la laurea in Architettura e facilitare l'accesso al lavoro all'estero, come in Africa, in Sud America e soprattutto in Cina, Paese dove si costruisce di più e mancano architetti. E' l'obiettivo di un accordo firmato oggi dal Politecnico e dall'Ordine degli Architetti di Torino (Oat).

Il documento, frutto di un lavoro di oltre due anni, è stato firmato dal rettore Guido Saracco e dal presidente dell'Oat, Massimo Giuntoli, presenti il professor Michele Bonino, delegato del Rettore per le Relazioni con la Cina, e Cristina Coscia, vicepresidente Oat.

L'accordo si base sul progetto intitolato Polito Studio, che prevede anche il tirocinio presso studi professionali come sostituto della prova dell'esame di Stato e la realizzazione, entro il 2022, di una Casa dell'Architettura presso la nuova sede dell'Oat di Torino, in via Piave. Qui si potranno incontrare studenti, architetti e progettisti italiani e stranieri creando nuove opportunità di lavoro e di progetti internazionali. (ANSA).