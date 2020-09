Paratici; Suarez va tolto da lista della Juve

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Suarez? Va tolto dalla lista, i tempi tecnici burocratici per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla data della scadenza del mercato e della lista per la Champions".

Il ds della Juventus Fabio Paratici, intervistato da Sky Sport, toglie il 'Pistolero' del Barcellona dall'elenco degli obiettivi bianconeri su questo calciomercato. Ma quanto è stato vicino Suarez alla Juve? "Non è stato vicino - risponde Paratici -: quando ci è stata prospettata l'opportunità, l'abbiamo valutata. Gli mancava un requisito per ottenere la cittadinanza, abbiamo valutato se fosse stato possibile in termini di tempo: non è possibile e non è vicino". (ANSA).