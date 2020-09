++ Pirlo, non voglio fare copia-incolla altri allenatori ++

(ANSA) - ROMA, 20 SET - "Ci vorrà tempo per riuscire a mettere insieme diversi modi di giocare, sarà difficile ma non voglio fare 'copia e incolla' di nessun allenatore. Ho le mie idee".

Dai microfoni di Sky Sport, l'Andrea Pirlo allenatore, in giacca e cravatta, si presenta così nel dopo-partita del suo esordio vincente da tecnico, a spese della Sampdoria.

"Non abbiamo avuto tanto tempo per lavorare - dice ancora -, i ragazi sono stati con le nazionali, ci siamo allenati dieci giorni e abbiamo fatto solo un'amichevole con il Novara. Ci vorrà tempo per assimilare, e ci mancano dei giocatori: lo sappiamo, e intanto cerchiamo di fare del nostro meglio".

