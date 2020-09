L'orso è tornato in Ossola, individuato con 'fototrappola'

(ANSA) - MALESCO, 19 SET - L'orso è tornato in Val d'Ossola.

I militari della Stazione Carabinieri Parco Santa Maria Maggiore hanno rilevato la presenza di un orso vicino a una carcassa di montone predata precedentemente da lupo. Sulla carcassa era stata posizionata una fototrappola per accertamenti faunistici.

La zona interessata è l'alpe Scaredi, nel comune di Malesco, in valle Vigezzo, al confine settentrionale del Parco Nazionale Val Grande.

''Dalle immagini - spiegano i carabinieri forestali - si rileva che l'animale, un esemplare adulto, ha consumato completamente i resti della predazione, stazionando nella zona per circa un'ora.

Le immagini sono al vaglio di esperti per ulteriori accertamenti. Dalle immagini non è evidente il sesso dell'animale, ma presumibilmente si tratta dello stesso esemplare maschio che nei mesi scorsi è stato avvistato in Ossola e nella zona sud del Parco. In considerazione del grande numero di presenze nella zona di ricercatori di funghi e cacciatori, qualora vi fossero segnalazioni si chiede di contattare il 1515 o la centrale operativa dell'Arma dei Carabinieri''. (ANSA).