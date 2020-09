Da domani stadi di A aperti per mille persone

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Da domani stadi aperti per tutte le partite di serie A, per un massimo di ingressi di mille persone sugli spalti. È quanto stabilito, secondo quanto si è appreso, durante un incontro organizzato dal ministro Boccia, che ha convocato il presidente della conferenza delle Regioni Bonaccini, in presenza dei ministri Speranza e Spadafora. Ma si lavora anche, da qui al 7 ottobre, per dare un contributo condiviso tra governo e regioni in vista del prossimo dpcm, anche in base alle valutazioni di Salute e Cts della curva epidemiologica, per definire una percentuale di ingresso che tenga conto della capienza degli impianti per ogni disciplina sportiva.

Si va dunque verso l'apertura dell'Allianz Stadium, domani sera, in occasione di Juventus-Sampdoria. Manca però ancora l'ufficialità della Regione Piemonte. (ANSA).