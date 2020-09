Coronavirus, in Piemonte un decesso e 74 nuovi contagi

(ANSA) - TORINO, 19 SET - E' di un decesso, il primo dopo alcuni giorni, e 74 contagi il bilancio dell'emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte. Lo rileva l'Unità di crisi regionale, che segnala anche 50 guariti. Invariato il numero dei ricoverati, in terapia intensiva (6) come non in terapia intensiva (140). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.158. I tamponi diagnostici finora processati sono 666.3091, di cui 369.272 risultati negativi.

Dall'inizio della pandemia, in Piemonte ci sono stati 4.154 decessi, 34.241 contagi e 27.450 guariti. (ANSA).