Calcio: 1-0 per la Fiorentina, Toro inizia perdendo

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Inizia con una sconfitta il campionato del Torino, che al Franchi perde 1-0 contro la Fiorentina. Di Castrovilli, al 33' della ripresa, il primo gol della serie A, che decide la partita. Una vittoria meritata, soprattutto nel secondo tempo, quando la squadra di Iachini ha schiacciato in difesa i granata, che si sono svegliati solo dopo lo svantaggio. In precedenza Zaza aveva sprecato una occasionissima, fallendo un facile assist per Belotti.

Granata dunque da rivedere, con qualche limite soprattutto dalla metà campo in su, proprio dove sono attesi gli innesti di un play e, soprattutto, di un trequartista. Insufficiente la prova in quel ruolo di Berenguer, che nel primo tempo ha anche fallito un gol facile, e di Verdi, subentrato ad una ventina di minuti dalla fine. Bene come sempre il Gallo, che la difesa viola ha spesso fermato con le cattive; il capitano granata si è visto annullare nel recupero un gol per fuorigioco. (ANSA).